Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследование

Причиной таких показателей является рекордно резкое повышение акциза на ТИЭН на 320% с января 2021 года, считают в Ассоциации "Укртабак".

Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз, - исследование
Фото: depositphotos.com

С начала года доля теневого рынка в категории табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) возросла в 5 раз, до 2%, по оценкам Ассоциации, и есть тенденция к дальнейшему увеличению за счет контрабандного товара. Причиной таких показателей является рекордно резкое повышение акциза на ТИЭН на 320% с января 2021 года.

Согласно исследованию Федерации работодателей Украины, в категории жидкостей для электронных сигарет наблюдается беспрецедентно высокий уровень тени: нелегальная доля составляет 80%, сообщает Ассоциация "УКРТЮТЮН".

В отличие от рынка традиционных сигарет, где львиную долю поставок обеспечивают международные табачные компании, рынок жидкостей для электронных сигарет менее структурирован и представлен большим количеством видов продукции. Отсутствие эффективных механизмов контроля над оборотом такой продукции приводит к тому, что нелегальный товар попадает на таможенную территорию Украины в международных почтовых отправлениях и ручной клади с сокрытием от налогообложения.

Главные причины резкого роста нелегального рынка, по мнению авторов исследования, кроются в чрезмерном фискальном регулировании отрасли и отсутствии эффективных механизмов контроля над оборотом "теневой" продукции.

"Мы обеспокоены состоянием отрасли и стремительной тенизацией во всех категориях продукции. Это тревожный сигнал, свидетельствующий о последствиях жесткой налоговой политики. Государство должно принять меры для преодоления такого негативного для экономики явления - в первую очередь пересмотреть план ежегодного роста акциза, а также ввести эффективный контроль именно за нелегальными производителями и импортерами. Например, динамично развивающийся рынок табака для нагревания в предыдущие годы сейчас перестал расти и может существенно уменьшиться. Таким образом, государство потеряет запланированные доходы от акциза на ТИЭН, как это уже происходит с сигаретами", – отметила генеральный директор Ассоциации "Укртабак" Наталья Фесюн.

Умеренный подход к повышению ставок позволит сохранить легальный рынок табачных изделий, сдержать дальнейшую тенизацию отрасли, обеспечить стабильность поступлений в бюджет, а также будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию производств.

Текущее положение табачной отрасли требует совместных усилий государственных органов власти, бизнес-ассоциаций и легальных производителей.

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