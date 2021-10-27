Фонд госимущества продал бывший "Большевик" за 1,4 млрд гривен

Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс".

Фонд государственного имущества в среду, 27 октября, провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем были проданы 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик").

Аукцион транслировался в прямом эфире на Youtube-канале ФГИУ.

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривен (на 2% больше стартовой стоимости).

Фото: скрін

У компании есть 10 дней на подписание договора купли-продажи и 30 дней на перечисление средств в государственный бюджет.

Основанный в 1882 году, Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия является промышленный квартал на киевской Шулявке. В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности, в городе Жашковка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях.

Сейчас предприятие полуразрушено, большинство цехов давно простаивают, а оборудование до сих пор работающих изношено на 80%.

Фото: privatization.gov.ua

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