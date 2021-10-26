В Украине ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты — опрос НБУ

Банки ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Нацбанком .

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Рост спроса на бизнес-кредиты

В июле-сентябре 2021 спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, больше на займы МСП (малые и средние предприятия), гривневые и краткосрочные кредиты. Определяющие факторы — снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.

Банки отмечают смягчение кредитных стандартов для бизнеса и рост уровня одобрения заявок.

Прогноз на следующий год

В следующие 12 месяцев 79% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций. Ожидание роста спроса на кредиты со стороны бизнеса является рекордно высокими с 2016 года.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2021 среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 89%.