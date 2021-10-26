Инвесторам еще рано отворачиваться от Китая — Goldman Sach

На китайском фондовом рынке еще можно зарабатывать, несмотря на все более сложную для инвесторов среду. Такое мнение высказал в интервью CNBC стратег по Азиатско-Тихоокеанским ценным бумагам Goldman Sach Тимоти Мо.

Инвесторам еще рано отворачиваться от Китая — Goldman Sach
Фото: investorplace.com

«Безусловно, у Китая сейчас много проблем. Но мы категорически не согласны с тем, что в Китай „нельзя инвестировать“. Это слишком большое преувеличение, которое игнорирует специфику инвестиционной деятельности в Китае», — объяснил он.

Некоторые секторы только выиграли

Эксперт добавляет, что для некоторых отраслей изменения в политике правительства стали положительным фактором.

В качестве примера он привел «отрасли материальной технологии», особенно полупроводники, в производстве которых Китай собирается достичь самодостаточности.

В марте Semiconductor Manufacturing International Corporation, крупнейший и самый значительный производитель чипов Китая, объявил о начале строительства новой фабрики стоимостью $2,35 млрд в провинции Шэньчжэнь.

Другой сектор, выигрывающий от политики правительства — это альтернативная энергетика. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что страна планирует начать уменьшать выбросы в атмосферу до 2030 и стать углеродно-нейтральной до 2060.

«Если смотреть на эти сектора, для них это был хороший год», — утверждает Мо.

Но в целом рынок просел

Однако эксперт признает, что инвестиционная ситуация в Китае стала сложнее. Тревога из-за регуляторных притеснений властей вызвала значительное падение китайских акций за год.

Индекс CSI 300, который отслеживает крупнейшие китайские компании, закрылся 22 октября с почти 5% снижением. В то же время другие известные индексы региона, например японская Nikkei 225, выросли на 5% за тот же период, а индексы Уолл-Стрит достигли новых рекордных значений.

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