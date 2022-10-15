Вперше головою Ради керуючих Світового банку та МВФ обрано міністра фінансів України

Головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік обрано міністра фінансів України Сергія Марченка. Про це він повідомив у Facebook.

"Таке рішення ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ ", – написав Марченко.

Він зазначив, що Україні за роки незалежності вдалося створити надійні та прозорі партнерські відносини з цими організаціями.