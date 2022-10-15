Вперше головою Ради керуючих Світового банку та МВФ обрано міністра фінансів України

Це допоможе Україні ефективніше співпрацювати з цими організаціями, інформує ZN.ua.

Вперше головою Ради керуючих Світового банку та МВФ обрано міністра фінансів України
© Сергій Марченко / Facebook

Головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік обрано міністра фінансів України Сергія Марченка. Про це він повідомив у Facebook.

"Таке рішення ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", – написав Марченко.

Він зазначив, що Україні за роки незалежності вдалося створити надійні та прозорі партнерські відносини з цими організаціями.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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