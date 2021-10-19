Объем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллиона

Общий объем рынка криптовалюты достиг рекордного уровня в $2,6 трлн. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinGecko.

Фото: Pixabay

В начале недели криптовалютный рынок снова пошел вверх. Рыночная капитализация всех активов достигла исторического максимума в $2,6 трлн. Общий объем рынка вырос на 233% с начала 2021 года.

Предыдущий максимум в $2,55 трлн был достигнут 12 мая.

Рынок криптовалюты больше Apple и Microsoft

Общий объем рынка криптовалюты сейчас больше, чем крупнейшие компании в мире — рыночная стоимость Apple составляет около $2,39 трлн, а Microsoft $2,28 трлн.

Напомним, что биткоин вернулся к майским максимумам и добавил 14% на неделе и 32% за последний месяц. На момент написания новости 1 монета стоит $62 тыс.

Если BTC сравнивать с компаниями, то биткоин занимает шестое место в мире по капитализации — он больше за Facebook ($915 млрд), но менше за Amazon ($1,7 трлн). Капитализация первой криптовалюты составляет $1,1 трлн.