Объем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллиона

Общий объем рынка криптовалюты достиг рекордного уровня в $2,6 трлн. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinGecko.

Объем рынка криптовалюты превысил стоимость Apple и достиг рекордного уровня в $2,6 триллиона
Фото: Pixabay

В начале недели криптовалютный рынок снова пошел вверх. Рыночная капитализация всех активов достигла исторического максимума в $2,6 трлн. Общий объем рынка вырос на 233% с начала 2021 года.

Предыдущий максимум в $2,55 трлн был достигнут 12 мая.

Рынок криптовалюты больше Apple и Microsoft

Общий объем рынка криптовалюты сейчас больше, чем крупнейшие компании в мире — рыночная стоимость Apple составляет около $2,39 трлн, а Microsoft $2,28 трлн.

Напомним, что биткоин вернулся к майским максимумам и добавил 14% на неделе и 32% за последний месяц. На момент написания новости 1 монета стоит $62 тыс.

Если BTC сравнивать с компаниями, то биткоин занимает шестое место в мире по капитализации — он больше за Facebook ($915 млрд), но менше за Amazon ($1,7 трлн). Капитализация первой криптовалюты составляет $1,1 трлн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Хлеб в Украине подорожает на четвертьХлеб в Украине подорожает на четверть
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Украина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEFУкраина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEF
Минфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 годуМинфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три годаСтоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три года
МВФ и Украина достигли предварительного соглашения по первому пересмотру соглашения stand-byМВФ и Украина достигли предварительного соглашения по первому пересмотру соглашения stand-by
Цены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровеньЦены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровень
Биткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекордБиткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекорд
Курс биткоин впервые с мая достиг $57 тысяч. Аналитики прогнозируют дальнейший рост криптовалютыКурс биткоин впервые с мая достиг $57 тысяч. Аналитики прогнозируют дальнейший рост криптовалюты
Стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионовСтоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионов
В Growford Institute назвали основные факторы тенизации табачного рынкаВ Growford Institute назвали основные факторы тенизации табачного рынка
Курс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с маяКурс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с мая
Китай добавил майнинг криптовалюты в «чёрный список» отраслейКитай добавил майнинг криптовалюты в «чёрный список» отраслей
Аналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынкахАналитики Barclays советуют инвесторам «выкупать провал» на рынках
Последние новости
Подгружаем последние новости