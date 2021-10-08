Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил его на 2022?2023 годы. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка, пишет Finclub.

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Прогноз банка

Согласно прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023 году — на 3,7%.

Ранее ожидался рост на 3,1% в последующие два года.

Всемирный банк отмечает, что активность должна продолжать восстанавливаться во II полугодии 2021, благодаря лучшему урожая, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям.

Прогноз также учитывает возможное введение дальнейших временных карантинов для борьбы с пандемией COVID-19.

Напомним

В июне Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины в этом году на уровне 3,8% и улучшил роста в 2022—2023 годах до 3,1%.

В марте Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Согласно мартовскому обзору, восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости.