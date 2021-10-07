Фонд Сороса продал акции и вложился в криптовалюту

Фонд миллиардера Джорджа Сороса стал последним хедж-фондом, зашедшим в криптосферу. Об инвестициях фонда рассказала Дон Фитцпатрик, инвестиционный директор Soros Fund Management, на онлайн-конференции Bloomberg, пишет ZeroHedge.

Фото: edition.cnn.com

В интервью Bloomberg Фитцпатрик заявила, что после того, как фонд вложил в марте прошлого года $5 млрд в акции, он смог восстановить свои денежные запасы. Иначе говоря, фонд продает активы. Она добавила, что если бы кризис наступил сегодня, они смогли бы достать еще $5 млрд «в достаточно короткий срок».

Инвесторам стоит обходить Китай

По словам Фитцпатрик, сейчас фонд «держится подальше» от инвестиций в Китай . Она объяснила это неожиданными последними действиями правительства страны и объемом убытков, который правительство КНР готово терпеть ради воплощения своих целей.

Настоящее же объяснение, почему Soros не инвестирует в Китай , вероятно, несколько иное: этих денег фонд бы больше не увидел. Джордж Сорос громко критикует политику Си Цзиньпина и недавно заявил в своем интервью Wall Street Journal, что «вкладывать миллиарды долларов в Китай было трагической ошибкой».

Большинство китайских компаний уйдут с американских бирж

В любом случае, Фитцпатрик считает, что китайские компании, сейчас котируются на американских биржах будут вынуждены пройти процедуру делистинга и перебраться в Гонконг. Это означает, что выход китайских компаний на биржу потребует больше времени.

«Более 20 лет китайские технологические компании, в которые Запад вкладывал капитал и в успехах которых он был заинтересован, устраивали Пекин. Ситуация изменилась. Теперь Китай может забрать свои $700 млрд назад. И я считаю, что именно это они и сделают «, — прокомментировала Фитцпатрик.

Криптовалюта вышла в мейнстрим

Еще одно интересное наблюдение: Soros стал последним хедж-фондом, который зашел в криптосферу. «У нас есть немного криптовалюты. Не так уж много, но криптовалюта сама по себе не так интересна, как способы ее использования: децентрализованные финансы и т. п. », — сказала она, добавив, что криптовалюты вырвались в мейнстрим.

Напомним

Soros Fund Management — инвестфирма с активами на $27 млрд, принадлежащая известному миллиардеру-филантропу Джорджу Соросу. Фонд считается одним из самых успешных в своей отрасли.