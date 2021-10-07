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2021-10-07
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7
Фонд гарантирования вкладов физлиц готовится работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Об этом
Фото: korrespondent.net
Что известно
«Сегодня наша работа в сфере ИТ сконцентрирована на разработке и запуске портала „Фонд 24/7“. Это инструмент, который будет работать круглосуточно и ежедневно. Наша цель сделать так, чтобы человек мог получить ту или иную информацию, которая ее интересует, без посещения Фонда или банка, звонков, личных консультаций
Функционал нового портала
По ее словам, функционалом нового портала «Фонд 24/7» будет:
- предоставление полной информации по кредитам и счетам в неплатежеспособных банках;
- возможность подачи официальных обращений и получения ответов на них;
- получение требуемых от ФГВФЛ или неплатежеспособных банков справок.
Также новый портал должен сделать еще более удобным процесс получения гарантированного возмещения вкладчиками.