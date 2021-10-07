Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7

Фонд гарантирования вкладов физлиц готовится работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.

Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7
Фото: korrespondent.net

Что известно

«Сегодня наша работа в сфере ИТ сконцентрирована на разработке и запуске портала „Фонд 24/7“. Это инструмент, который будет работать круглосуточно и ежедневно. Наша цель сделать так, чтобы человек мог получить ту или иную информацию, которая ее интересует, без посещения Фонда или банка, звонков, личных консультаций и т. д.», — отметила Наталья Рудуха.

Функционал нового портала

По ее словам, функционалом нового портала «Фонд 24/7» будет:

  • предоставление полной информации по кредитам и счетам в неплатежеспособных банках;
  • возможность подачи официальных обращений и получения ответов на них;
  • получение требуемых от ФГВФЛ или неплатежеспособных банков справок.

Также новый портал должен сделать еще более удобным процесс получения гарантированного возмещения вкладчиками.

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