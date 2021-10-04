Инфляция в еврозоне подскочила до 13-летнего максимума

В сентябре инфляция в Еврозоне, подогретая скачком цен на энергоносители, достигла самого высокого за 13 лет уровня. Однако Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) до сих пор считает этот процесс временным, пишет CNBC.

Фото: financialeconomy.net

По предварительным данным Евростата, в прошлом месяце инфляция достигла 3,4%. Это самый высокий показатель с сентября 2008 года, когда он составил 3,6%. В Германии же цены за месяц поднялись на 4,1%, и это самый большой скачок за 30 лет.

Рост цен в последние месяцы ускорился из-за подорожания энергоносителей — один только природный газ стоит на 400% больше, чем в начале года. И эксперты прогнозируют, что высокие цены на него продержатся всю зиму.

Как скоро закончится инфляция

Центробанки считают, что инфляция временная и в 2022 году резкий рост цен прекратится. Президент ЕЦБ Кристин Лагард недавно заявила, что более высокая чем ожидалось инфляция — это признак того, что экономики Еврозоны быстрыми темпами восстанавливаются после кризиса. Однако она признала, что высокие цены на энергоносители могут продержаться гораздо дольше других инфляционных факторов.

Однако некоторые экономисты ставят под сомнение временный характер инфляции. Они считают, что центробанк должен быстрее изменить свою монетарную политику.

Остается только ждать

Аналитики ожидают, что ЕЦБ предоставит более подробную информацию о своей политике, в том числе о сокращению программы экономического стимулирования, после заседания в декабре.