В списке богатейших людей мира сменился лидер. Состояние Маска впервые превысило $200 миллиардов

Состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.

Фото: epravda.com.ua

27 сентября состояние Маска выросло на $3,8 млрд — до $203,4 млрд — благодаря росту котировок Tesla.

Топ богачей

Илон Маск стал третьим человеком в истории (после Джеффа Безоса и Бернара Арно), чье состояние в рейтинге Forbes Real-Times превысило $200 млрд.

Основатель Amazon Безос опустился на вторую строчку ($197,7 млрд). Третье место занимает владелец Louis Vitton Арно ($175,5 млрд).

В топ-5 также основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

Сейчас Безос и Арно занимают, соответственно, вторую и третью строчки в списке богатейших бизнесменов. По данным Forbes Real-Time на 11:20, их капиталы оценивались в $197,7 млрд и $175,2 млрд.

Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. В понедельник они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36. Ценные бумаги Amazon в тот же день упали на 0,6%, до $3405,8.

Сейчас Маск даже богаче, чем на пике роста Tesla в январе этого года, когда он впервые стал самым состоятельным человеком планеты.

Как поясняет Forbes, бизнесмен получил дополнительные опционы на акции, которые увеличили его долю в Tesla. Всего миллиардеру принадлежит больше 20% возглавляемого им автоконцерна, пишет издание.

Маск, Безос и Арно не первый месяц соревнуются за статус самого богатого миллиардера. С начала года трое уже несколько раз сменяли друг друга на вершине рейтинга, отмечал Forbes.

Кто богател в 2020 году

Как писал «Минфин», совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $ 1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события.

По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в $ 11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец 2019 года.

Быстрее других росло совокупное состояние китайских миллиардеров — оно увеличилось за год на 60%, или $ 750 млрд.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $ 560 млрд и достигло $ 4 трлн. Это стало возможным благодаря росту фондового рынка — индекс S&P 500 прибавил в этом году 13%, а индекс Nasdaq — 38%.