Coinbase запускает сервис выплаты зарплаты в криптовалюте

Coinbase запустит сервис выплаты зарплат в криптовалюте. Новая услуга будет привязана к дебетовой карте. Об этом сообщают в Twitter американской криптобиржи.

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Когда планируют запуск нового сервиса

Услуга, которая получила название Get paid in crypto дает возможность получить плату в биткоинах, Ethereum или в других монетах. Запуск нового сервиса планируется в ближайшие недели.

Для этого американская биржа наладит сотрудничество с основными игроками в сфере рекрутинга и расчетными компаниями.

Подключение возможно в приложении Coinbase.

Сколько будет стоить сервис

Сервис бесплатный. Доход биржа будет получать от спрэда при конвертации фиата в цифровые активы.