Coinbase запускает сервис выплаты зарплаты в криптовалюте
Coinbase запустит сервис выплаты зарплат в криптовалюте. Новая услуга будет привязана к дебетовой карте. Об этом сообщают в Twitter американской криптобиржи.
Когда планируют запуск нового сервиса
Услуга, которая получила название Get paid in crypto дает возможность получить плату в биткоинах, Ethereum или в других монетах. Запуск нового сервиса планируется в ближайшие недели.
Для этого американская биржа наладит сотрудничество с основными игроками в сфере рекрутинга и расчетными компаниями.
Подключение возможно в приложении Coinbase.
Сколько будет стоить сервис
Сервис бесплатный. Доход биржа будет получать от спрэда при конвертации фиата в цифровые активы.
Напомним, в июне Coinbase объявила о подключении дебетовой карты Coinbase Card в систему Apple Pay. Ранее резиденты США для оплаты криптовалютою могли воспользоваться и сервисом Google Pay.