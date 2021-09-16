Цена на ягоды: в Украине из-за низкой стоимости урожай пропадает на корню

В Украине в этом году сложилась крайне низкая цена на ягоды. Из-за этого урожай популярной осенней ягоды пропадает на корню. Речь идет об арбузах. Многие мелкие фермеры, из-за низкой цены, отказались их собирать, оставив созревшие плоды на поле.

Крупные бахчеводы почти не пострадали. Она заранее договорились с торговыми сетями о поставках своей продукции. И потому осенью проблем с реализацией своего товара у них не было.

Под удар попали мелкие и средние фермеры, которые заранее договоров не заключают и берутся за выращивание урожая на свой страх и риск. А потому получается, либо пан, либо пропал. В этом году, похоже, вышло второе.

Еще в начале предыдущей недели оптовики давали за арбузы по 1 гривне за килограмм. Эта цена вдвое ниже прошлогодней и той, что была два года назад. Она балансирует на грани себестоимости выращивания арбузов. Однако за неделю оптовые цены еще упали - до 30-50 копеек за кило. Да и за такую бросовую цену забирают не весь урожай, а только его часть.

На днях Сеть всколыхнуло видео, как херсонские фермеры своими руками уничтожали урожай арбузов, скидывая ягоды на землю прямо с автоприцепа. Такие случаи не единичны. Урожай просто некуда девать. Сочные и спелые полосатые ягоды не хотят брать даже по бросовым ценам.

Поэтому фермеры просто оставляют урожай на полях, чтобы впустую не тратить силы и горючее на уборку арбузов.

В начале, а затем и в середине августа из Херсона в столицу отправили по Днепру две баржи с арбузами. Одна доставила в столицу 500 тонн арбузов, другая 300 тонн. Однако этого слишком мало для того, чтобы сбыть весь урожай.

"Исходя из этой ситуации, малым и средним производителям арбузов в Украине стоит следовать примеру крупных фермерских хозяйств, а именно: кооперироваться для создания товарных партий и искать покупателя своей продукции еще на этапе посадки бахчи", — советует консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Екатерина Зверева.

Напомним, по такой же причине, из-за отсутствия спроса, фермеры были вынуждены в начале июля уничтожать урожай черешни.