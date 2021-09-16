Цена на ягоды: в Украине из-за низкой стоимости урожай пропадает на корню

В Украине в этом году сложилась крайне низкая цена на ягоды. Из-за этого урожай популярной осенней ягоды пропадает на корню. Речь идет об арбузах. Многие мелкие фермеры, из-за низкой цены, отказались их собирать, оставив созревшие плоды на поле.

Часть урожая не соберут: из-за цены на ягоды фермеры решили их оставить на корню

Крупные бахчеводы почти не пострадали. Она заранее договорились с торговыми сетями о поставках своей продукции. И потому осенью проблем с реализацией своего товара у них не было.

Под удар попали мелкие и средние фермеры, которые заранее договоров не заключают и берутся за выращивание урожая на свой страх и риск. А потому получается, либо пан, либо пропал. В этом году, похоже, вышло второе.

Еще в начале предыдущей недели оптовики давали за арбузы по 1 гривне за килограмм. Эта цена вдвое ниже прошлогодней и той, что была два года назад. Она балансирует на грани себестоимости выращивания арбузов. Однако за неделю оптовые цены еще упали - до 30-50 копеек за кило. Да и за такую бросовую цену забирают не весь урожай, а только его часть.

Часть урожая не соберут: из-за цены на ягоды фермеры решили их оставить на корню

На днях Сеть всколыхнуло видео, как херсонские фермеры своими руками уничтожали урожай арбузов, скидывая ягоды на землю прямо с автоприцепа. Такие случаи не единичны. Урожай просто некуда девать. Сочные и спелые полосатые ягоды не хотят брать даже по бросовым ценам.

Поэтому фермеры просто оставляют урожай на полях, чтобы впустую не тратить силы и горючее на уборку арбузов.

В начале, а затем и в середине августа из Херсона в столицу отправили по Днепру две баржи с арбузами. Одна доставила в столицу 500 тонн арбузов, другая 300 тонн. Однако этого слишком мало для того, чтобы сбыть весь урожай.

"Исходя из этой ситуации, малым и средним производителям арбузов в Украине стоит следовать примеру крупных фермерских хозяйств, а именно: кооперироваться для создания товарных партий и искать покупателя своей продукции еще на этапе посадки бахчи", — советует консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Екатерина Зверева.

Напомним, по такой же причине, из-за отсутствия спроса, фермеры были вынуждены в начале июля уничтожать урожай черешни.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Налог на жилье в Украине повысятНалог на жилье в Украине повысят
Медикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривенМедикам в Украине увеличат минимальные зарплаты до 20 тысяч гривен
Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%Земля в Украине за пять лет подорожает на 20%
Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840
В Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 годуВ Украине повысятся налоги за квартиры: сколько нужно будет заплатить в 2022 году
Litecoin подорожал на 35% из-за фейковой новости, и снова упалLitecoin подорожал на 35% из-за фейковой новости, и снова упал
Еврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощиЕврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи
Еврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евроЕврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евро
В Украине хотят отменить часть налогов для гражданВ Украине хотят отменить часть налогов для граждан
Последние новости
Подгружаем последние новости