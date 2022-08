Урожай цього року під загрозою – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив у неділю про те, що цьогорічний врожай в Україні під загрозою через російське вторгнення. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За даними United24, які навів президент Зеленський, Україна є другим за величиною постачальником зерна до Євросоюзу. Минулого року українські аграрії зібрали близько 80 млн тонн зерна. Цього року, за оцінками United24, їм вдалося зібрати менш як половину свого врожаю.

Володимир Зеленський також запевнив, що головна мета України – не допустити світової продовольчої кризи, спричиненої російським вторгненням. Він зазначив, що українське зерно експортується альтернативними маршрутами – автомобільним, залізничним та через порти сусідніх країн.