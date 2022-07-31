Урожай цього року під загрозою – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив у неділю про те, що цьогорічний врожай в Україні під загрозою через російське вторгнення. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За даними United24, які навів президент Зеленський, Україна є другим за величиною постачальником зерна до Євросоюзу. Минулого року українські аграрії зібрали близько 80 млн тонн зерна. Цього року, за оцінками United24, їм вдалося зібрати менш як половину свого врожаю.

Володимир Зеленський також запевнив, що головна мета України – не допустити світової продовольчої кризи, спричиненої російським вторгненням. Він зазначив, що українське зерно експортується альтернативними маршрутами – автомобільним, залізничним та через порти сусідніх країн.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Наші головні проблеми — це означає, що головна food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered альтернативно. Watch a new episode of @United24media "Yep, this is Ukraine": https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозував, що цього року врожай зернових та олійних культур в Україні становитиме 70 відсотків.

У Мінагрополітики запевнили, що обсяг урожаю пшениці, гречки, кукурудзи, ячменю, вівса, жита та інших культур повністю накриють потреби внутрішнього споживання України.