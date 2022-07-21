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2022-07-21
Квадратні та у вигляді серця: в Україні збирають урожай "незвичайних" кавунів, фото та відео
В Одеській області аграрії вирощують кавуни у формі квадрата та серця. Примітно, що такі плоди - зовсім не результат генної інженерії, інформує
Про це повідомляє виробник таких кавунів - підприємство "Дунайський аграрій" у Facebook.
Агропідприємство розташоване у селі Саф'яни. Кавуни незвичайної форми вирощує із 2019 року, ягоди доступні в супермаркетах України.
Кавуни у вигляді серця та квадрата вдається отримати завдяки спеціальним формам, куди поміщають маленькі ягоди. Під час процесу зростання вони набувають необхідної форми.
Цьогоріч кавуни в Україні стануть рідкістю на столі, адже очікується суттєвий дефіцит через окупацію Росією Херсонщини - кавунового краю.
Ксенія Срібнянська, Апостроф