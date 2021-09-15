Цена на газ в Европе продолжает расти. Уже превысила $840

Цена на газ в Европе достигла отметки в $ 842,5 за тысячу кубометров. Биржевая цена газа снова побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Как изменились цены

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла $ 842,5 за тысячу кубометров или 68,995 евро за МВт* ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Как это повлияет на Украину

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что цена на газ зафиксированная летним контрактом НАК «Нафтогаз Украины» — на уровне 7 гривен 96 копеек.

Контракт будет действовать до 1 мая 2022 года. Тогда будут его пересматривать и устанавливать новую цену.

В большинстве газоснабжающих компаний цена тоже зафиксирована на уровне около 8 гривен для бытовых потребителей, подчеркнул Шмыгаль.