В BIS призвали центробанки ускорить разработку CBDC

Глава хаба по инновациям Банка международных расчетов (BIS) Бенуа Кере в интервью Financial Times сообщил, что центральным банкам нужно ускориться в разработке собственных цифровых валют (CBDC), пишет РБК.

Фото: cointelegraph.com

По словам Кере, регуляторы должны как можно быстрее создать альтернативы частным финансовым инструментам, поскольку индустрия децентрализованных финансов (DeFI) и стейблкоины в будущем могут составить конкуренцию традиционным банкам.

Финансовая система под угрозой

Глава BIS отметил, что цифровые активы уже несут угрозу для кредитных организаций. Сейчас регуляторам необходимо определиться с тем, как отвечать на эту угрозу, пояснил Кере.

«Регуляторы должны действовать, пока существующая система еще функционирует — действовать прямо сейчас», — добавил Кере.

Центральные банки рискуют лишиться ведущего положения в финансовой системе, поскольку криптовалюты и стейблкоины уже существуют, а на разработку CBDC потребуются еще годы, подчеркнул глава BIS.

В марте текущего года Кере уже заявлял, что биткоин может считаться инвестиционным инструментом. Однако, по его мнению, главная криптовалюта не прошла тест на статус платежного инструмента из-за своей волатильности.

НБУ уже разрабатывает CBDC

У Украины уже есть практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривны в 2018 году. Сейчас специалисты сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования. Чтобы найти действительно востребованные варианты и ниши использования э-гривны и определить потенциальный эффект от ее внедрения, было решено услышать мнение экспертов финансового рынка и провести комплексный опрос.

Участвовали в опросе, который завершился в этом году, 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.