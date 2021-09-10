Шевченко ждет миссию МВФ в сентябре. Транш может быть больше $700 миллионов
Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда может превышать $700 млн. Миссия МВФ в Украине ожидается в сентябре. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга.
Что известно о транше
«Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ (специальных прав заимствования, — ред.), это где-то $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее — после дискуссии с фондом в сентябре», — сказал он.
Напомним
Ранее информацию о том, что фонд в начале октября 2021 года выделит Украине очередной транш в размере $700 млн, сообщил глава финансового комитета Данил Гетманцев.
Народный депутат отметил, что для этого Украина должна выполнить определенные условия, о которых договаривались с международными партнерами. Речь о внесении изменений в ряд законов — о Нацбанке, НАБУ, а также в проект бюджета на 2022.
Гетманцев подчеркнул, что Украина соглашается только на те условия, которые соответствуют требованиям народа.
«Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы согласны должно соответствовать требованиям народа Украины. Если нет, то мы с этим не соглашаемся и это не реализуется», — отметил председатель финансового комитета.
Миссию МВФ ждут в сентябре
Ранее советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина будут обговаривать во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в сентябре.