Шевченко ждет миссию МВФ в сентябре. Транш может быть больше $700 миллионов

Сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда может превышать $700 млн. Миссия МВФ в Украине ожидается в сентябре. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга.

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Что известно о транше

«Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ (специальных прав заимствования, — ред.), это где-то $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее — после дискуссии с фондом в сентябре», — сказал он.

Напомним

Ранее информацию о том, что фонд в начале октября 2021 года выделит Украине очередной транш в размере $700 млн, сообщил глава финансового комитета Данил Гетманцев.

Народный депутат отметил, что для этого Украина должна выполнить определенные условия, о которых договаривались с международными партнерами. Речь о внесении изменений в ряд законов — о Нацбанке, НАБУ, а также в проект бюджета на 2022.

Гетманцев подчеркнул, что Украина соглашается только на те условия, которые соответствуют требованиям народа.

«Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы согласны должно соответствовать требованиям народа Украины. Если нет, то мы с этим не соглашаемся и это не реализуется», — отметил председатель финансового комитета.

Миссию МВФ ждут в сентябре