Минфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины

Украина получила от МВФ более $2,7 млрд результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ . Средства поступили на счет Украины. Говорится в сообщении Министерства финансов.

Куда пойдут средства

СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.

Решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

Предыстория

2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствования (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, на сумму $ 650 млрд — это самое большое распределение СПЗ в истории Фонда.

Такое решение принял Совет управляющих МВФ по предложению Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) (англ. Special drawing rights, SDR) — резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ . Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.

Исходя из размера квоты Украины (0,42%) наша страна получит $2,7 млрд — это не кредит и это бесплатно.