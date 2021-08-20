Правэкс Банк получил нового главу правления

Правление Правэкс Банка назначило новым председателем правления Стефано Бурани с 26 августа. Об этом сообщает банк.

Как отмечается, соответствующее решение принято 17 августа. Срок, на который назначен Бурани, не определен.

Что известно о Бурани

Стефано Бурани имеет более 30 лет опыта работы в группе «Интеза Санпаоло» (Intesa Sanpaolo Group), в том числе занимал руководящие должности в главном офисе и дочерних банках группы в Великобритании, Сингапуре, Гонконге, Китае, Румынии и Чехии.

На посту главы Правэкс Банка продолжит развитие банка в розничном и корпоративном сегментах, внедряя стратегию роста бизнеса группы в Украине.

Стефано Бурани в течение последних пяти лет занимал следующие должности:

с октября 2015 по июнь 2021 — гендиректор и исполнительный директор Пражского отделения ВУБ Банка (VUB Banka, Prague Branch, Чехия);

с октября 2015 по июнь 2021 — член совета директоров Итальянско-Чешской Торговой Палаты (Прага, Чехия).

с марта 2011 года по настоящее время — советник Бизнес-клуба Италии (Business Club Italia, Лондон, Великобритания);

с апреля 2010 года по сентябрь 2018 — председатель совета директоров китайско-итальянской бизнес-консультативной компании (SIBAC, Shanghai Sino-Italy Business Advisory Company, Шанхай, КНР)

с мая 2008 года по настоящее время — свободный член Лондонского Сити (City of London, Лондон, Великобритания);

с мая 2007 года по настоящее время — свободный член Гильдии Международного Сообщества Банкиров (Worshipful Company of International Bankers, Лондон, Великобритания).

Справка

Правэкс Банк является частью группы Интеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo) — ведущей банковской группы в Еврозоне, которая является лидером в Италии во всех сферах бизнеса и присутствует во всем мире.

Банк работает на рынке с 1992 года и обслуживает украинских клиентов в течение 25 лет. Банк предоставляет весь спектр банковских услуг розничным, корпоративным и институциональным клиентам. Правэкс Банк вошел в состав Интеза Санпаоло в 2008 году.