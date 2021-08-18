BlueScope Steel хочет отказаться от металлургического угля в доменном производстве

Австралийская компания по производству стали BlueScope Steel намерена отказаться от использования металлургического угля в доменном производстве на сталелитейном заводе в Порт Кембла. Об этом сообщил Argus Media.



BlueScope Steel на данный момент ищет более "зеленые" альтернативы металлургическому углю. Сталелитейщик вместе с тем намерен сократить использование природного газа для сокращения выбросов СО2 из-за дороговизны, но сосредоточиться на использовании водорода и биоугля.



Для этого BlueScope Steel намерена переоборудовать доменную печь №6 на сталелитейном заводе в Порт Кембла, которая на данный момент выведена из эксплуатации. Данный шаг позволит заменить доменную печь №5, чем срок эксплуатации которой должен в 2026-2030 годах. По оценке BlueScope Steel, инвестиции составят $550-630 млн (700-800 млн австралийских долларов).



Чтобы сократить выбросы СО2, BlueScope Steel для начала намерена заменить коксующийся уголь на газ из своих коксовых печей с содержанием 60% водорода. Компания рассматривает возможность сотрудничества с государственным Содружеством научных и промышленных исследований (CSIRO) для разработки пилотного водородного электролизера для производства "зеленого" водорода в дополнение к коксовому газу.



В долгосрочной перспективе BlueScope Steel намерена использовать пилотную установку в качестве основы для развитой водородной промышленности в Порт Кембла для стимулирования производства "зеленой" стали.



В рамках сотрудничества с CSIRO австралийский производитель изучает возможность использовать древесный уголь (биоуголь), полученный путем пиролиза, для замены части металлургического угля в доменном производстве.



BlueScope намерена к 2050 году сократить выбросы парникового газа до нуля. Для сокращения выбросов в краткосрочной перспективе компания стремится расширить использование лома и возобновляемых источников энергии.



