Агрохолдинги ставят под угрозу продовольственную безопасность страны – Магера

По итогам прошлого года 45% всего украинского экспорта составила аграрная продукция. Доходы агрохолдингов стабильно растут. Никакая другая отрасль не может похвастаться сегодня такой успешной динамикой. Рекордно высокие цены на продовольствие в мире создают для аграрных компаний идеальные условия для форсированного экспорта продукции, отмечает народный депутат Сергей Магера.



Он обратил внимание на то, что форсированный экспорт создает дефицит с/х сырья на внутреннем рынке. Компании, производящие продукты питания, зачастую вынуждены закупать аграрную продукцию по ценам, превышающим экспортные. В итоге рекордными темпами растут цены на продукты питания в магазинах. Так, за последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар более, чем на 70%, мука — на 21,5%, яйца — на 33%, макароны — на 20,7%, мясопродукты подорожали на 10,5%.



"Ситуация доходит до абсурда. Украинское подсолнечное масло сегодня стоит в Чехии 30 крон или 35 грн за бутылку. И это с учетом затрат на транзит, логистику и другие операционные расходы. В Украине это же масло стоит более 70 грн. По прогнозам экспертов, осенью цена стандартной 800-900 гр бутылки подсолнечного масла превысит 100 грн. Получается, что более бедные украинские граждане вынуждены платить за некоторые продукты питания больше, чем они стоят в Евросоюзе!", - подчеркивает политик.



По мнению С.Магеры это происходит потому что украинское правительство отказалось от регулирования цен на социально значимые продукты питания. Кроме того правительство не осуществляет должный контроль за экспортом продовольствия. В таких условиях агрохолдинги бесконтрольно продают агропродукцию на внешние рынки и спекулируют ценами на внутреннем. При этом ни правительство, ни агрохолдинги не думают о продовольственной безопасности страны.



"Бездействие Кабмина уже осенью может привести к новому скачку цен на продукты и, вполне возможно, к возникновению дефицита отдельных продовольственных товаров. Если в Украине закончится сырье, их не из чего будет производить. Это чревато возникновением крайне нежелательных для власти социальных волнений. Надеюсь, данный вопрос окажется в фокусе внимания СНБО. Только так, по всей видимости, можно заставить правительство действовать", - резюмировал народный депутат.

