На зарплаты шахтерам перечислят 653 млн грн

Деньги должны перечислить в понедельник, 16 августа.

На зарплаты шахтерам перечислят 653 млн грн

653 млн грн на зарплаты шахтерам будут перечислены 16 августа. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Именно такую сумму Министерство направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт, отметили в ведомстве.

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги, и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По состоянию на 14 августа Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады, и уже в понедельник Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы.

"Все понимают, что вопрос угольной промышленности надо решать стратегически. Люди должны быть спокойны за свое будущее. Вместе с международными партнерами мы работаем над планом трансформации и государственных шахт и угольных регионов в целом", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 11 марта работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали 1,596 млн грн.

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