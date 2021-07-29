Rio Tinto будет разрабатывать литиево-борное месторождение в Сербии

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto утвердила проект по разработке литиево-борного месторождения Jadar на северо-западе Сербии. Объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд долл.



Месторождение, открытое в 2004 г. геологами Rio Tinto, содержит уникальный минерал ядарит с высокой долей бора и лития. Компания рассчитывает, что на этом предприятии она сможет в течение 40 лет ежегодно получать до 58 тыс. т карбоната лития аккумуляторного класса, 160 тыс. т борной кислоты и 255 тыс. т сульфата натрия.



Rio Tinto запускает процесс получения лицензий и разрешений и планирует начать строительство в 2022 г. Ввод предприятия в строй намечен на 2026 г., а выход на полную проектную мощность — на 2029 г.



Компания построит подземную шахту для добычи руды и химический завод для получения готовой продукции. При этом все отходы будут складироваться в сухом виде, что позволит обойтись без хвостохранилища. Rio Tinto анонсирует ряд других мер, направленных на обеспечение защиты окружающей среды.



Как заявляет Rio Tinto, рудник Jadar станет крупнейшим поставщиком лития в Европе, как минимум, до начала 40-х гг. Сама австралийская корпорация благодаря его запуску планирует войти в первую десятку мировых производителей лития.



