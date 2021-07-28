Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 сентября

Правительство Украины решило отсрочить повышение тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, стало известно, на сколько вырастет стоимость электричества для бытовых потребителей в стране.

Кабинет Министров Украины заявил о намерении временно продлить срок действия механизма ВСО (возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Это значит, что внедрение рыночных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей произойдет не с 1 августа, как планировалось ранее, а с 1 сентября 2021 года. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании членов правительства.

Если Кабмин утвердит продление срока действия ВСО, то до конца лета текущего года в Украине сохранится тариф на электроэнергию 1,68 гривен за кВт-час. Как утверждают эксперты, действующий тариф примерно вдвое ниже реальных рыночных цен на электричество.

Тем не менее, хоть тариф на электроэнергию для населения рано или поздно повысят, в Кабмине намерены создать условия, при которых компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут сдерживать стремительный рост цен для бытовых потребителей.

По данным аналитиков, после отмены действия механизма ВСО в Украине цены на электроэнергию вырастут примерно до 3-3,5 грн за кВт-час. Если ранее руководство государства планировало повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей постепенно в несколько этапов до 2023 года, то нынешняя ситуация на рынке, когда компании терпят многомиллиардные убытки, требует ускорить процесс.

Как рассказал бывший заместитель министра энергетики Юрий Саква, ситуация на украинском рынке электроэнергии настолько серьезная, что вопрос выживания стоит не до 2023 года, трудности могут возникнуть уже в ближайшем отопительном сезоне.