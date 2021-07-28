Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 сентября

Правительство Украины решило отсрочить повышение тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, стало известно, на сколько вырастет стоимость электричества для бытовых потребителей в стране.

Украинцам рассказали, на сколько вырастут тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Кабинет Министров Украины заявил о намерении временно продлить срок действия механизма ВСО (возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Это значит, что внедрение рыночных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей произойдет не с 1 августа, как планировалось ранее, а с 1 сентября 2021 года. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании членов правительства.

Если Кабмин утвердит продление срока действия ВСО, то до конца лета текущего года в Украине сохранится тариф на электроэнергию 1,68 гривен за кВт-час. Как утверждают эксперты, действующий тариф примерно вдвое ниже реальных рыночных цен на электричество.

Украинцам рассказали, на сколько вырастут тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Тем не менее, хоть тариф на электроэнергию для населения рано или поздно повысят, в Кабмине намерены создать условия, при которых компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут сдерживать стремительный рост цен для бытовых потребителей.

По данным аналитиков, после отмены действия механизма ВСО в Украине цены на электроэнергию вырастут примерно до 3-3,5 грн за кВт-час. Если ранее руководство государства планировало повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей постепенно в несколько этапов до 2023 года, то нынешняя ситуация на рынке, когда компании терпят многомиллиардные убытки, требует ускорить процесс.

Как рассказал бывший заместитель министра энергетики Юрий Саква, ситуация на украинском рынке электроэнергии настолько серьезная, что вопрос выживания стоит не до 2023 года, трудности могут возникнуть уже в ближайшем отопительном сезоне.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости
Цены в ресторанах Украины резко вырастут из-за повышения налоговЦены в ресторанах Украины резко вырастут из-за повышения налогов
С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за светС 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить за свет
Обвал цен на электроэнергию в июле приведет к необратимым последствиямОбвал цен на электроэнергию в июле приведет к необратимым последствиям
Кабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июляКабмин оставил без изменений тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны до конца июля
$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ
Минэнерго еще на месяц отложило изменение тарифов на электроэнергиюМинэнерго еще на месяц отложило изменение тарифов на электроэнергию
Минэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергиюМинэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергию
Тарифы на отопление поднимутся на 40%Тарифы на отопление поднимутся на 40%
Американские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминияАмериканские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминия
Украина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентябряУкраина рассчитывает получить от ЕС 600 млн евро до сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости