Ватикан впервые рассказал, сколькими домами в мире владеет

Раскрытая информация содержится в двух документах.

Ватикан впервые рассказал, сколькими домами в мире владеет
Фото: ЕРА/UPG

Ватикан впервые обнародовал информацию о своей недвижимости, рассказав о владении более 5000 объектов недвижимости, преимущественно в Италии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

Раскрытая информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете за 2020 год для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола (APSA).

Управление является своеобразной бухгалтерией, которая управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров.

Бюджет APSA имеет 30 страниц. Согласно им, Ватикану принадлежит 4 051 объект недвижимости в Италии и около 1 120 за границей, не учитывая посольств по всему миру.

Лишь около 14% итальянской собственности сдавались в аренду по рыночным ценам, тогда как остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим. Около 40% объектов являются институциональными зданиями, такими как школы, монастыри и больницы.

Известно, что APSA обладает инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

Одно здание в районе Лондона Южный Кенсингтон привело к огромным убыткам после того, как его приобрел Государственный секретариат Ватикана как инвестицию в 2014 году. Во вторник в Ватикане стартует судебный процесс над 10 человеками в связи с покупкой этого объекта, среди них – известный кардинал. Этим лицам предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, в частности хищении, отмывании денег, мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением.

"Отдельный консолидированный финансовый отчет Святого Престола, опубликованный в субботу, показал дефицит в 64,8 миллиона евро в 2020 году по сравнению с дефицитом в 79,2 миллиона в 2019 году. Пандемия COVID-19 сильно ударила по доходам Ватикана в 2020 году", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году бывший казначей Ватикана получил шесть лет тюрьмы за педофилию.

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