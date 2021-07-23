Энергоатом нарастил производство электроэнергии

По итогам первого полугодия 2021 году станции НАЭК "Энергоатом" выработали 42,1 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 6,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 6,6% больше планового показателя.



Как сообщает пресс-служба компании, на "Энергоатом" в первом полугодии пришлось 54,2% от общего объема произведенной электроэнергии в Украине за этот период.



Согласно сообщению, объемы отпуска электроэнергии в первом полугодии 2021 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 39,6 млрд кВт-час, что на 7% больше плана.



При этом почти на 5 процентных пунктов увеличился коэффициент использования установленной мощности – он составил 69,9%.



"В первом полугодии Компания сократила сроки проведения планово-предупредительных ремонтов на АЭС почти на 75 суток. Благодаря этому атомные станции выработали дополнительно 1,6 млрд кВт-ч электроэнергии", – отмечается в сообщении.



При этом компания провела два текущих внеплановых ремонта продолжительностью не более трех суток, тогда как в течение первого полугодия 2020 года были проведены шесть внеплановых ремонтов общей продолжительностью 104 суток.



В течение первых 6 месяцев текущего года численность лицензированного персонала НАЭК "Энергоатом" выросла на 11 человек и составила 420 человек.



Объем финансирования капитальных расходов за отчетный период вырос на 40,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил 5,1 млрд грн (3,66 млрд грн за шесть месяцев прошлого года).



Как сообщалось, по итогам 2020 года "Энергоатом" получил чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.



"Энергоатом" в 2020 году сократил производство электроэнергии на 8,2% (на 6,8 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – 76,43 млрд кВт-ч. Доля производства НАЭК по итогам 2020 года составила 51,4% против 54,1% – в 2019 году.



"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.



НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.



