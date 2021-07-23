"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о содействии сохранению украинского транзитного маршрута.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", - сказал он на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.

Напомним, что 22 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которой американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.