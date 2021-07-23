"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС
Такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.
НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о содействии сохранению украинского транзитного маршрута.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", - сказал он на брифинге по итогам визита в Вашингтон.
По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.
В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.
Напомним, что 22 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которой американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.
В декабря 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на 2025-2034 годы.