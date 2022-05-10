ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики в этом году и улучшил – в следующем

В результате экономика Украины может упасть на треть.

ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики в этом году и улучшил – в следующем
Фото: kapital.kz

Вторжение РоSSии приведет к сокращению экономики Украины на треть в этом году. Об этом идет речь в новом прогнозе Европейского банка реконструкции и развития. В конце марта ЕББР прогнозировал спад украинского на уровне 20%.

При этом банк ожидает, что экономика Украины восстановится на 25% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 23%, сообщает CNBC.

В исследовании отмечается, что война сильно ударит и по экономике РоSSии. ЕБРР прогнозирует, что роSSийская экономика сократится на 10% в текущем году и будет иметь нулевой рост в следующем.

"Поскольку 3,4% роста ВВП, зарегистрированный в 2021 году, является лишь отдаленным воспоминанием, война наносит экономике Украины колоссальный стресс с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей", – говорится в исследовании.

По разным оценкам, от 30% до 50% предприятий в Украине полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход.

Премьер-министр Денис Шмигаль предположил, что ВВП Украины может упасть на 30-50%.

По прогнозам Международного валютного фонда, экономика Украины в этом году из-за войны сократится на 35%.

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