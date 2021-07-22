Богатые клиенты JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов

Большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов и хотят в него инвестировать. Об этом сообщила директор этого подразделения Мэри Каллахан Эрдос, пишет РБК.

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Позиция JPMorgan

По ее словам, в JPMorgan считают важным удовлетворить спрос своих клиентов на цифровые активы.

«Многие наши клиенты говорят: „Это класс активов, и я хочу инвестировать“. Наша задача — помочь им вложить деньги туда, куда они хотят», — пояснила Каллахан Эрдос.

Причисление биткоина к классу активов — это субъективный вопрос, полагает Каллахан Эрдос. По ее словам, некоторые инвесторы обеспокоены высокой волатильностью первой криптовалюты

«Неустойчивость, которую вы видите сегодня, просто должна исчезнуть сама собой», — добавила она.

Напомним

В конце мая Goldman Sachs признал биткоин классом активов. Тогда в банке сообщили о растущем спросе на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.

Также Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой. Новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать средства в криптовалюты.

Первым этот сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги смогут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.