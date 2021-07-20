ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти с августа

Как отмечает Bloomberg, достигнутое соглашение позволит снизить дефицит предложения нефти, который, как заявляли эксперты, грозил значительным ростом цен на сырье.

Оно также положило конец конфликту внутри ОПЕК+, который уже начал беспокоить трейдеров.

Предыстория

Ранее, цены на нефть ускорили рост после новостей об отмене встречи стран ОПЕК+, на которой планировалось обсудить увеличение добычи. О решении страны ОПЕК+ должны были объявить еще в четверг, 1 июля, однако переговоры зашли в тупик из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов, не нашедших компромисс, прежде всего с Саудовской Аравией.

Bloomberg писал , что почти все экспортеры были готовы согласиться наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа по декабрь и продлить срок действия сокращений до конца 2022 года, однако ОАЭ не поддержали продление соглашения.

«Из-за отсутствия консенсуса переговоры были отложены — сначала на пятницу, 2 июля, а затем на понедельник, 5 июля. Провал переговоров означает, что ожидаемого повышения добычи с августа не произойдет», — пишет Reuters со ссылкой на источники.

В июне стоимость нефти марки Brent выросла выше $75 за баррель впервые за два года.