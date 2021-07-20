ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти с августа
Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц. Об этом пишет investing со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК.
Договор ОПЕК+
Согласно договору, страны — участницы соглашения будут ежемесячно повышать нефтедобычу на 400 баррелей в сутки (б/с), пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн б/с. Это должно произойти в сентябре 2022 года.
В ходе переговоров были также изменены квоты нефтедобычи для некоторых стран.
Для РоSSии и Саудовской Аравии квоты повысили с 11 млн до 11,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 млн до 4,8 млн б/с, для Кувейта — 2,8 млн до 2,96 млн б/с.
Квоту Объединенных Арабских Эмиратов, из-за которой сорвались прошлые переговоры ОПЕК+, согласились повысить с 3,2 млн до 3,5 млн б/с. Государство требовало, чтобы ее увеличили до 3,8 б/с,
Следующая министерская встреча запланирована на 1 сентября. В декабре 2021 года ОПЕК+ также намерена дать оценку нефтяному рынку и действиям участников сделки.
Как отмечает Bloomberg, достигнутое соглашение позволит снизить дефицит предложения нефти, который, как заявляли эксперты, грозил значительным ростом цен на сырье.
Оно также положило конец конфликту внутри ОПЕК+, который уже начал беспокоить трейдеров.
Предыстория
Ранее, цены на нефть ускорили рост после новостей об отмене встречи стран ОПЕК+, на которой планировалось обсудить увеличение добычи. О решении страны ОПЕК+ должны были объявить еще в четверг, 1 июля, однако переговоры зашли в тупик из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов, не нашедших компромисс, прежде всего с Саудовской Аравией.
Bloomberg
«Из-за отсутствия консенсуса переговоры были отложены — сначала на пятницу, 2 июля, а затем на понедельник, 5 июля. Провал переговоров означает, что ожидаемого повышения добычи с августа не произойдет», —
В июне стоимость нефти марки Brent выросла выше $75 за баррель впервые за два года.