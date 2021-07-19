В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го

Рада одобрила первую трехлетнюю бюджетную декларацию.

В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го
Фото: dv-gazeta.info

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

  • 1 января 2021 года - 6000 тыс. грн
  • 1 декабря 2021 года - 6500 тыс. грн
  • 1 октября 2022 года - 6700 тыс. грн
  • 1 января 2023 года - 7176 тыс. грн
  • 1 января 2024 года - 7665 тыс. грн

"Таким образом, в 2024 году «минималка» по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен", - отмечают в министерстве.

Напомним, что в июне Кабинет министров впервые утвердил трехлетнюю бюджетную декларацию. В 2020 году Верховная Рада разрешила Кабинету министров не подавать бюджетную декларацию на 2021-2023 годы в связи с пандемией коронавируса, поэтому первая трехлетняя бюджетная декларация пришлась на 2021 год.

В документе указаны показатели доходов и финансирование госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которая ранее была утверждена правительством.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%Азовсталь нарастила производство общего проката на 7,4%
Alcoa удалось значительно нарастить выручкуAlcoa удалось значительно нарастить выручку
Украина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 разУкраина нарастила поставки руды в Турцию почти в 20 раз
Китай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодияКитай незначительно нарастил выпуск проката по итогам первого полугодия
Газ на ОПЗ будет поставлять компания из СингапураГаз на ОПЗ будет поставлять компания из Сингапура
Кто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардовКто из банков нарастил «рефинанс» от НБУ на 14 миллиардов
Порт Фирташа нарастил обьемы перевалкиПорт Фирташа нарастил обьемы перевалки
JSW Steel нарастила добычу руды на 65%JSW Steel нарастила добычу руды на 65%
Налог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроетсяНалог на огород: В Минфине разъяснили, что за этим кроется
Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%Северодонецкий Азот нарастил выпуск удобрений на 61%
Последние новости
Подгружаем последние новости