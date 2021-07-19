В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

1 января 2021 года - 6000 тыс. грн

1 декабря 2021 года - 6500 тыс. грн

1 октября 2022 года - 6700 тыс. грн

1 января 2023 года - 7176 тыс. грн

1 января 2024 года - 7665 тыс. грн

"Таким образом, в 2024 году «минималка» по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен", - отмечают в министерстве.

Напомним, что в июне Кабинет министров впервые утвердил трехлетнюю бюджетную декларацию. В 2020 году Верховная Рада разрешила Кабинету министров не подавать бюджетную декларацию на 2021-2023 годы в связи с пандемией коронавируса, поэтому первая трехлетняя бюджетная декларация пришлась на 2021 год.

В документе указаны показатели доходов и финансирование госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которая ранее была утверждена правительством.