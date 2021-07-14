ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+ по квотам на добычу нефти

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.



Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.



Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.



Саудовская Аравия подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".



