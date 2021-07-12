УЗ придется выплатить офшорной компании почти 2 млрд долл.

Верховный Суд 8 июля отклонил жалобу "Укрзализныци" на взыскание кредитной задолженности на сумму $66 млн (1,8 млрд грн по текущему курсу) в пользу компании VR Global Partners, L.P., зарегистрированной на Каймановых островах.



Как отмечают в пресс-службе компании-кредитора, это уже пятое решение Верховного Суда о взыскании долга с "Укрзализныци" в пользу VR Global Partners.



"Общая сумма задолженности "Укрзализныци" перед VR Global Partners, L.P., которая является предметом взыскания в судах, составляет около $250 млн", – сказано в сообщении.



Как сообщалось, накануне АО "Укзализныця" разместило пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. В компании отмечали, что средства будут направлены на рефинансирование существующего долга.



Напомним, в феврале 2019 года "Проминвестбанк" уступил права требования к "Укрзализныце" с дисконтом 30% по ряду кредитных договоров для компании VR Global Partners - партнеру группы ICU в проектах "зеленой" энергетики. VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц (Richard Deitz) - в прошлом он был одним из основателей инвесткомпании "Ренессанс Капитал".



В июле 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче "Проминвестбанком" кредитных договоров "Укрзализныци" компании VR Global Partners.



20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.



