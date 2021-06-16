ЕС продлил кворты на импорт стальной продукции

ЕС продлил кворты на импорт стальной продукции

Европейская комиссия официально уведомила ВТО о продлении еще на три года квот и пошлин на импорт 26 категорий стальной продукции, срок которых истекал 30 июня 2021 г.

Как ранее сообщал Argus, ежегодно лимиты будут пересматриваться в сторону увеличения на 3%, для некоторых стран сохранятся индивидуальные квоты. В целом никаких изменений в существующий в настоящее время механизм не предусматривается.

Одновременно решение о частичном продлении квот на импорт стальной продукции приняла Великобритания. В этой стране ограничения сохранятся на 10 категорий стальной продукции на трехлетний срок.

По сравнению с предварительным решением британского Департамента международной торговли (TRID), оглашенным в конце мая, в окончательный список внесено два изменения. Для сварных труб большого диаметра, используемых, в частности, в ветроустановках и трубопроводах, квота будет сохранена, хотя ранее планировалось ее отменить, а ограничения на импорт нержавеющей катанки, наоборот, снимаются.

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