Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,8%

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, пишет Укринформ.

Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,8%
Фото: sova.news

Прогноз банка

По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%.

По данным Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% - это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», — констатировал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Напомним

В марте Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Согласно мартовскому обзору, восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцины и направлением экономической политики на устранение препятствий для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости.

Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и учитывает, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные блокировки из-за задержек с вакцинацией.

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