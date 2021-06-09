Верховный Суд забрал землю на Трухановом острове у охранников Медведчука
Пользователей участка обязали освободить территорию.
Верховный Суд вернул территориальной общине Киева 1,16 га земли на Трухановом острове, которую незаконно заняла частная фирма.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Верховный Суд признал факт незаконного занятия и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без каких-либо правоустанавливающих документов на землю, например, решения Киевского городского совета или договора. В связи с этим юридическое лицо обязали вернуть землю и освободить ее от размещенного там имущества.
Стоимость земельного участка оценивается в 25 млн гривен.
Напомним, в сентябре 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что охранное агентство "Шторм", которое принадлежит окружению Виктора Медведчука, обустроило базу на Трухановом острове, перекрыв доступ к Днепру.
"Шторм" занял более 11 тысяч квадратных метров земли на Трухановом острове, которая числится за "Клубом Казак". Участок огорожен высоким забором, который закрывает доступ к берегу. На занятом участке размещено двухэтажное жилое здание и площадка.
Тогда сообщалось, что охранное агентство принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.
"Шторм" на протяжении последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.
После журналистского расследования прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киева поддержал позицию прокуратуры, но судом апелляционной инстанции указанное решение было отменено и отказано в удовлетворении иска.
Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым общественную организацию обязали вернуть земельный участок территориальной общине города Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе и от недвижимого имущества.