Новая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властей

Ant Group известного китайского бизнесмена Джека Ма получила одобренную властями КНР схему управления новой компанией потребительского кредитования, которую зарегистрируют в юго-западном городе Китая Чунцин. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности КНР.

Новая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властей
Фото: silkbridge.info

Уставный капитал компании составляет 8 млрд юаней (более $1,25 млрд).

Профиль новой компании

В новом предприятии Ant будет владеть 50% долей. Компания внесет 4 млрд юаней ($625,93 млн) в уставный капитал, столько же внесут еще шесть акционеров.

Новая компания сможет выдавать личные займы и выпускать облигации. В нее также войдут кредитные компании Ant Huabei и Jiebei, которые ранее были крупными получателями дохода и имеют большое значение для группы.

«Теперь Ant обязуется четко обозначать, какое финансовое учреждение предоставляет кредит, — сообщил китайский чиновник-аноним изданию 21st Century Business Herald. — Любые кредиты под брендами Huabei и Jiebei должны быть частично застрахованы компанией Ant consumer finance company».

После определенных проблем у компаний Джека Ма Народный банк Китая приказал Ant Group разработать план исправления ситуации и одобрил ряд шагов в апреле. Один из них предполагает превращение Ant Group в финансовый холдинг. Поэтому компания становится все более зарегулированной, чем банк.

«Создание и деятельность компании потребительского кредитования — это большой первый шаг для Ant Group в решении проблем с регуляторами», — отмечают эксперты.

Как отметил СМИ управляющий директор и старший аналитик Bernstein Кевин Квек, это положительный знак для Ant, поскольку означает, что регуляторы по-прежнему поддерживают Ant в кредитном бизнесе, за исключением того, что теперь они его полностью регулируют. По его словам, разрешение на работу новой компании демонстрирует «прогресс для Ant в реструктуризации своего бизнеса в соответствии с требованиями регуляторов».

Представитель Ant Group заявил в четверг, 3 июня, что под управлением регулятивных органов Ant «будет работать с другими акционерами», чтобы «удовлетворять потребителей, а также продолжать повышать качество финансовых услуг и возможности управления рисками».

Контекст

После того, как в октябре 2020 года Джек Ма публично раскритиковал власть и госбанки за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям, в его компании начались проблемы:

  • китайские власти в последний момент отменили IPO финансовой компании миллиардера Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире;
  • в декабре 2020-го стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba, которая впоследствии была оштрафована по итогам этого расследования на $2,8 млрд;
  • сам Джек Ма в конце прошлого года пропал из поля зрения публики на два месяца.

Однако Ant Group — не единственная компания, попавшая в такую ситуацию. Еще до прекращения IPO Ant китайские регуляторы стали заниматься технологическими компаниями, которые предоставляют услуги кредитования и влияют на финансовую стабильность.

Кроме того, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая анонсировала новые правила для рынка онлайн-кредитования.

Между тем, по информации Bloomberg, сотрудники Ant Group, финтех-компании миллиардера Джека Ма, недовольны срывом ее первичного размещения и начали увольняться.

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