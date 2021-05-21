АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области

Сейчас предприятия принадлежат нардепам Максиму Ефимову и Александру Левицкому.

АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области
Фото: www.dyvys.in

Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Сергею Тигипко покупку трех агропредприятий в Черниговской области: ПСП "Красный маяк", СООО "Дружба" (оба - с. Сядрино) и ООО "Полесье СЛ" (с. Хотиевка), владельцами которых являются нардеп Максим Ефимов (по 40% акций каждой компании) и Александр Левицкий (60%).

Соответствующий запрос АМКУ одобрил на заседании 7 мая, а 21 мая обнародовал детали этого решения, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно Единому госреестру деклараций, по состоянию на 31 марта пакетом в 40% акций каждой из трех компаний владел народный депутат Максим Ефимов. Также он задекларировал финансовое обязательство в размере 2,85 млн грн перед ПСП "Красный маяк", а также получение от него 3,4 млн грн дивидендов.

Финотчетность всех трех компаний за 2020 год пока отсутствует. ПСП "Красный маяк" нарастило чистую прибыль в 2019 году в 1,73 раза по сравнению с 2018 годом - до 27,02 млн грн, его выручка выросла на 22,7% - 111,19 млн грн.

СООО "Дружба" в 2019 году нарастило чистый убыток в 21 раз по сравнению с 2018 годом - до 3,75 млн грн при снижении выручки на 37,8% - до 39,59 млн грн.

ООО "Полесье СЛ" не вело хозяйственную деятельность с 2015 года, и в 2019 году показало 411 тыс. грн чистого убытка.

Эти компании занимаются смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.

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