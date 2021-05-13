Маск снова спровоцировал рост Dogecoin: альткоин подорожал на 17%

Илон Маск создал в твиттере опрос о том, стоит ли Tesla начать принимать оплату за свою продукцию в Dogecoin. В результате альткоин начал стремительно дорожать.

Маск снова спровоцировал рост Dogecoin: альткоин подорожал на 17%

В опросе уже приняли участие 3,9 млн человек. 78,2% опрошенных считают, что автомобили стоит продавать за Dogecoin и только 21,8% высказались против такой идеи.

После публикации опроса стоимость Dogecoin взлетела на 17% — до $0,54. После этого цена альткоина все же опустилась до $0,49.

Предыдущие взлеты

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем твиттер картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.

Как сообщал «Минфин», компания SpaceX впервые в истории примет оплату в Dogecoin для вывода 40-килограммового спутника в космос в рамках лунной миссии DOGE-1 канадской компании Geometric Energy Corporation.

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