Центрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годах

Центрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годах

ПАО "Центрэнерго" выплатит 230 млн грн дивидендов за счет полученной в 2020 и 2018 годах прибыли. Соответствующие решения были приняты акционерами компании, 78,3% акций которой принадлежит государству, 30 апреля, сообщает Finbalance.

В частности, общий размер годовых дивидендов по итогам работы ПАО "Центрэнерго" за 2018 год утверждено в размере 449,2 млн грн. С учетом выплаченных ранее дивидендов на сумму 249,6 млн грн, размер дивидендов, подлежащих выплате составит 199,65 млн грн.

Кроме того, акционеры "Центрэнерго" также решили направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2020 год, что соответствует 30,58 млн грн.

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Как сообщалось, по итогам работы в 2020 году "Центрэнерго" получило 61,2 млн грн прибыли.

Однако в марте глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отмечал, что в ходе аудита деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2020 году был выявлен сомнительный контракт с фирмой окружения олигарха Игоря Коломойского, который ставит под сомнение получение прибыли госкомпанией в 2020 году.

Напомним, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" иполностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с И.Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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