В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке

Цены на бананы постоянно растут не только в Украине, но и на мировом рынке. Причин подорожания фруктов несколько.

Только за апрель 2021 года бананы в Украине повысились в цене на 9 процентов, стоимость фруктов уже значительно превышает ценники прошлого года. Стоит отметить, что дорожают бананы не только на украинском рынке, но и во всем мире. Эксперты назвали несколько причин, которые вызвали стремительный рост цен на бананы на мировом рынке.

Ключевой поставщик бананов во все страны мира – это Эквадор. Однако, начиная с осени 2019 года там прокатилась целая цепочка мощных социальных протестов. Государство по сути оказалось парализованным. Плачевную ситуацию в экономике Эквадора серьезно усугубила пандемия коронавируса.

По объемам экспорта бананов и по их качеству на глобальный рынок ощутимо ударило два мощных извержения вулкана в Эквадоре, которые произошли в начале осени 2020 года и в начале весны 2021 года.

Вторая причина повышения цен на бананы в мире – это неожиданный рост спроса на данный вид фруктов в США .

Третья причина подорожания бананов - слухи о возможном полном исчезновении бананов в Южной Америке. Банановые плантации массово подвергаются заболеванию Tropical Race 4 (TR4). Недуг поражает растения сорта Cavendish, который является самым востребованным на мировом рынке.