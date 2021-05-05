В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке

Цены на бананы постоянно растут не только в Украине, но и на мировом рынке. Причин подорожания фруктов несколько.

В Украине дорожают бананы - эксперты назвали причины

Только за апрель 2021 года бананы в Украине повысились в цене на 9 процентов, стоимость фруктов уже значительно превышает ценники прошлого года. Стоит отметить, что дорожают бананы не только на украинском рынке, но и во всем мире. Эксперты назвали несколько причин, которые вызвали стремительный рост цен на бананы на мировом рынке.

Ключевой поставщик бананов во все страны мира – это Эквадор. Однако, начиная с осени 2019 года там прокатилась целая цепочка мощных социальных протестов. Государство по сути оказалось парализованным. Плачевную ситуацию в экономике Эквадора серьезно усугубила пандемия коронавируса.

По объемам экспорта бананов и по их качеству на глобальный рынок ощутимо ударило два мощных извержения вулкана в Эквадоре, которые произошли в начале осени 2020 года и в начале весны 2021 года.

В Украине дорожают бананы - эксперты назвали причины

Вторая причина повышения цен на бананы в мире – это неожиданный рост спроса на данный вид фруктов в США.

Третья причина подорожания бананов - слухи о возможном полном исчезновении бананов в Южной Америке. Банановые плантации массово подвергаются заболеванию Tropical Race 4 (TR4). Недуг поражает растения сорта Cavendish, который является самым востребованным на мировом рынке.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
JPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП УкраиныJPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП Украины
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-мартеAirbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного пониженияFitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения
Thyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центрThyssenkrupp инвестировал 60 млн евро в новый логистический центр
Блок рекламы


Похожие новости
Из возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - ЕнинИз возвращенных Украине из США $1,5 млрд "денег Януковича" 87% были наличные, - Енин
Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.Из-за санкций РФ уже потеряла 160 млрд долл.
Весенние заморозки повлияют на урожайность зерновых в УкраинеВесенние заморозки повлияют на урожайность зерновых в Украине
В Украине введут налог на импортные розыВ Украине введут налог на импортные розы
Мир выходит из кризиса: ключевые тезисы Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка от главы НБУМир выходит из кризиса: ключевые тезисы Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка от главы НБУ
Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – КличкоИз-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко
Цены на клубнику: в Украине начался сезон тепличной ягодыЦены на клубнику: в Украине начался сезон тепличной ягоды
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Работа после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возрастаРабота после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возраста
Последние новости
Подгружаем последние новости