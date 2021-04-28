Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали

Китай отменил импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали

Китай активизировал свои усилия по сокращению производства стали и борьбе с резким ростом цен на железную руду, отменив импортные пошлины на некоторые материалы для производства стали и повысив расходы для экспортеров.

Согласно заявлению Комиссии по таможенным тарифам Госсовета КНР от 28 апреля ввозные пошлины на чугун, полуфабрикаты и стальной лом будут обнулены с 1 мая. Эти ингредиенты могут заменить рекордно подорожавшую железную руду, которую китайские заводы закупают в основном в недружественной Австралии.

Также с 1 мая Пекин решил отменить льготы по экспортным пошлинам на 146 видов стальной продукции.

Эти меры "снизят затраты на импорт, увеличат импорт стальных ресурсов и поддержат сокращение внутреннего производства нерафинированной стали", - говорится в сообщении комиссии.

Китай, на который приходится более половины мирового производства стали, пообещал сократить производство в этом году в рамках инициативы по сокращению выбросов углерода в одной из самых грязных отраслей промышленности. Налоговые изменения последовали за обещанием сдержать рост цен на сырье, при этом стоимость железной руды выросла до исторического уровня.

Ранее во вторник, Ассоциация чугуна и стали Китая CISA призвала правительство страны вмешаться в ситуацию с ценами на железную руду и ввести государстенное регулирование рынка металлургического сырья.

МинПром по материалам Металлургпром

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