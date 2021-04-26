Глава Intel Пэт Гелсингер покинул совет директоров VMware

Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) недавно ушёл с поста исполнительного директора VMware на такую же должность в Intel . Он планировал сохранить свою должность в совете директоров компании. Но VMware подала документы в SEC, в которых сообщила, что Пэт Гелсингер с 21 апреля 2021 года покинул свой пост во всех комитетах VMware.

Уход Пэта Гелсингера из VMware кажется дружественным: VMware сказала журналистам CRN, что речь идёт о личном решении Пэта Гелсингера, связанном с его новой должностью исполнительного директора Intel , и добавила: «Мы благодарны ему за многолетнюю работу в совете директоров и за его пребывание на посту исполнительного директора VMware».

У господина Гелсингера, безусловно, полно дел, ведь он приступает к амбициозному плану по преобразованию Intel , у которой сегодня множество собственных проблем, в компанию, которая будет выпускать не только собственные чипы, но и заниматься контрактным производством, выполняя заказы для сторонних заказчиков — по аналогии с TSMC.

В результате производственное подразделение Intel Foundry Services (ISF) будет функционировать независимо внутри компании и сдавать отдельную отчётность P&L. Это означает, что господин Гелсингер в числе прочего будет отвечать за создание новой организации с нуля, налаживая отношения более чем с 50 потенциальными клиентами ISF, о которых компания объявила в своём анонсе. Поэтому главе Intel имеет смысл полностью сосредоточиться на текущих задачах.

Решение Пэта Гелсингера ожидаемо ещё и потому, что VMware тоже переживает довольно серьёзные преобразования: Dell Technologies выделяет компанию, в которой владеет 81 % акций, в независимый бизнес. Dell объявила об этом на прошлой неделе, и подобное преобразование, безусловно, добавит сложностей к рабочей нагрузке совета директоров.

В профиле господина Гельсингера в LinkedIn в настоящее время перечислены должности в совете директоров Gloo, компании-разработчика программного обеспечения; и в религиозной организации Transforming the Bay with Christ. Неясно, планирует ли руководитель продолжать оставаться на этих постах. Нередко исполнительные директора занимают должности в советах директоров других фирм — например, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) входит в совет директоров Cisco.



