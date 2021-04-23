Украинские финкомпании предоставляют микрокредиты в среднем под 510% годовых — USAID

По результатам исследования USAID/FST методом «тайного покупателя», средняя реальная годовая процентная ставка (РГПС) на микрокредиты в украинских финансовых компаниях составила 510% годовых. Хотя такие микрокредиты нередко рекламируют под 0%, а в реальности считают даже под 1095% годовых. Об этом говорится в исследовании рынка микрокредитования в Украине, проведенного проектом USAID «Трансформация финансового сектора» (USAID/FST).

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Средняя РГПС, которая рассчитывается с использованием методики НБУ, начала применяться к кредитам финкомпаний с февраля 2021 года. Она составляет более 54% годовых.

Как проводилось исследование и его результаты

По состоянию на конец 2020 года задолженность физических лиц по кредитам, выданным финкомпаниями, составила 13,6 млрд грн, что несколько меньше по сравнению с 2019 годом.

Почти 12 млн кредитных договоров были заключены между финансовыми компаниями и потребителями в течение 2020 года.

Исследование проводилось по методу «тайного покупателя», которые заключали договоры о кредитах на среднюю сумму 3385 грн и потом досрочно их вернули.

«Распространение действия закона о потребительском кредитовании на микрокредиты является очень важным шагом для защиты прав заемщиков таких кредитов. Кредиторы обязаны рассчитывать реальную годовую процентную ставку и включать информацию о ней в договоры и рекламные материалы. Им также запрещено включать в кредитные договоры определенные недружественные для заемщиков условия», — отметила руководитель юридического департамента USAID/FST Татьяна Грищенко.

Ключевые результаты исследования рынка микрокредитования:

указанная в договоре РГПС не совпадает с РГПС по расчетам экспертов в 69% случаев, а в 22% визитов «тайный покупатель» заплатил компании не такую сумму, которую должен уплатить по договору;

в 28% визитов имелись разногласия между положениями договора и устной информацией, предоставленной консультантами, а в 23% визитов — разногласия между положениями договора и письменной преддоговорной информацией (на сайте или предоставленной в отделении);

финансовые компании в основном придерживались действующего на момент проведения исследования законодательства. Однако в 73% договоров были положения, которые с января 2021 года могут считаться нарушением законодательства о потребительском кредитовании. В частности, каждые 2 с 3 договоров содержат положения, которые позволяют повышать процентную ставку в случае невыполнения обязательств по договору (например, от 0,01% до 4,15% в день).

Исследование USAID/FST также показало, что новые клиенты получали более выгодные ставки, чем клиенты, которые уже занимали в этой компании.

Финансовые компании используют такие ставки как «приманку» для привлечения новых клиентов, но дальше повышают ставки по кредитам для заемщиков, которые обращаются повторно.

«Целью нового законодательства является распространение защиты на уязвимых потребителей, которые испытывают финансовые трудности и которым не хватает финансовых знаний и навыков. Нужно, чтобы положения, особенно в отношении раскрытия реальной стоимости кредита, выполнялись, чтобы люди не попадали в ловушку», — подчеркнула заместитель руководителя USAID/FST Юлия Ветка.

Контекст

Исследование методом «тайного покупателя» был проведен USAID/FST в ноябре — декабре 2020 года для фиксации существующей практики кредитования до распространения действия закона о потребительском кредитовании на микрокредиты с 8 января 2021 года.

Исследование состояло из трех частей: очные и онлайн-визиты в отделения финансовых компаний по методу «тайного покупателя» (90 визитов в 35 финансовых компаний); анализ результатов визитов и договоров; сравнения реальных годовых процентных ставок и платежей по кредитам.

USAID/FST проведет следующее исследование в апреле — мае 2021 года для оценки и сравнения рыночной практики согласно новому законодательству.

USAID — Агентство по международному развитию, которое сотрудничает с Украиной с 1992 года и за это время предоставило помощи на $3 млрд. К текущим стратегическим приоритетам деятельности USAID в Украине относятся укрепление демократии и механизмов надлежащего управления, содействие экономическому развитию и энергетической безопасности, совершенствование систем здравоохранения и смягчение последствий конфликта на востоке страны.