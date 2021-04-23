Новостей.COM ⇒
2021-04-23
Сегодня 77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности
В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом
Фото: bbc.com
О пенсиях в Украине
По словам омбудсмена, среди обращений к ней в прошлом году было немало именно пенсионеров, которые не знают, как прожить на маленькую пенсию, которая сегодня составляет 1769 грн.
«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, например, если фактически нужно хотя бы 4714 грн», — отметила Денисова.
С 1 января 2021 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в Украине составляет:
- 1921 грн — для детей до 6 лет;
- 2395 грн — для детей от 6 до 18 лет;
- 2270 грн — для трудоспособных лиц;
- 1769 грн — для лиц, потерявших работоспособность.
Контекст
- По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек — работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.
- 1 марта в Украине началась автоматическая индексация пенсий — на 11%. Средний размер доплаты должен был составить 308 грн, а минимальный — 100 грн. По данным Пенсионного фонда, большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них — 220?440 грн.
- С 1 апреля Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин, а также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров.
- По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, две трети из них — женщины. При этом 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума.