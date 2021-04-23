Сегодня 77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности

В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК-Украина.

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О пенсиях в Украине

По словам омбудсмена, среди обращений к ней в прошлом году было немало именно пенсионеров, которые не знают, как прожить на маленькую пенсию, которая сегодня составляет 1769 грн.

«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, например, если фактически нужно хотя бы 4714 грн», — отметила Денисова.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в Украине составляет:

1921 грн — для детей до 6 лет;

2395 грн — для детей от 6 до 18 лет;

2270 грн — для трудоспособных лиц;

1769 грн — для лиц, потерявших работоспособность.

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