ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат

ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат

Европейская комиссия объявила о введении предварительных антидемпинговых пошлин на китайский алюминиевый листовой прокат. Расследование по этому делу было начало в августе 2020 г. по инициативе региональной ассоциации European Aluminium.

Ставка пошлины составляет от 19,3 до 46,7%. Самый низкий уровень тарифа получили компании, входящие в группу Nanshan Group. Для Jiangsu Alcha Aluminium Group установлена пошлина в размере 28,3%.

Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что доля китайской продукции на европейском рынке алюминиевого проката увеличилась от 6,2% в 2017 г. до 11,2% в период с июля 2019 г. по июнь 2020 г. При этом цены на нее снизились на 9%.

Предварительная пошлина будет действовать шесть месяцев, до 13 октября 2021 г. К этому времени она должна быть заменена окончательной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Блок рекламы


Похожие новости
Биткоин установил новый рекорд стоимости — курс взлетел выше $63 тысяч
Минторг США установил пошлину на арматурную проволоку из УкраиныМинторг США установил пошлину на арматурную проволоку из Украины
Европа прекратила расследование импорта турецкого прокатаЕвропа прекратила расследование импорта турецкого проката
Иран увеличил производство прокатаИран увеличил производство проката
Русал купил алюминиевый завод в ГерманииРусал купил алюминиевый завод в Германии
Liberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе RotherhamLiberty Steel частично восстановила производство стали и проката на заводе Rotherham
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый заводВ Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести странИндия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
Минторг США ввел пошлины на трубы из ЧехииМинторг США ввел пошлины на трубы из Чехии
В Корее будут выпускать прокат с антивирусным покрытиемВ Корее будут выпускать прокат с антивирусным покрытием
Последние новости
Подгружаем последние новости