ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат

Европейская комиссия объявила о введении предварительных антидемпинговых пошлин на китайский алюминиевый листовой прокат. Расследование по этому делу было начало в августе 2020 г. по инициативе региональной ассоциации European Aluminium.



Ставка пошлины составляет от 19,3 до 46,7%. Самый низкий уровень тарифа получили компании, входящие в группу Nanshan Group. Для Jiangsu Alcha Aluminium Group установлена пошлина в размере 28,3%.



Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что доля китайской продукции на европейском рынке алюминиевого проката увеличилась от 6,2% в 2017 г. до 11,2% в период с июля 2019 г. по июнь 2020 г. При этом цены на нее снизились на 9%.



Предварительная пошлина будет действовать шесть месяцев, до 13 октября 2021 г. К этому времени она должна быть заменена окончательной.



