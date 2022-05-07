Ощадбанк установил кредитный лимит на пенсионные и зарплатные карты

Ощадбанк с мая возобновил кредитные лимиты на пенсионные и зарплатные карты своих клиентов. Установить лимит владельцы карт могут самостоятельно на сумму до 15 тыс грн.

При установлении лимита по пенсионной или зарплатной карте справка о доходах не требуется. Для всех клиентов Ощадбанка действуют единые условия.

В пресс-службе Ощадбанка напомнили, что при расчете картой в магазинах и в интернете действует льготный период до 92 дней на избранную категорию покупок и до 62 дней на все остальные категории покупок под 0,001% годовых.

С начала войны и до 1 мая кредитные лимиты в Ощадбанке менять было запрещено. Новые не назначались, а старые не менялись.

Также Ощадбанк остановил начисление процентов по кредитам, автокредитам, энергокредитам, теплым кредитам для клиентов до 1 июня 2022 года. Штрафы и санкции за неуплату процентов клиентам сейчас не начисляется. Однако, сумма выплат растет, и ее придется со временем погасить. А с 1 июня начнет уже начисляться пеня за неуплату.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк вынужденно закрыл отделения на оккупированных территориях, и местные жители не могут получить пенсии.