Кабмин утвердил законопроект об отмене 100%-ой гарантии на вклады населения в Ощадбанке

Один из крупнейших государственных банков потеряет важное конкурентное преимущество.

Кабмин утвердил законопроект об отмене 100%-ой гарантии на вклады населения в Ощадбанке
Фото: drda.org.ua

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект об отмене 100%-ной гарантии на вклады населения в Ощадбанке.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

В Украине государственная гарантия по вкладам населения для членов Фонда ограничена суммой 200 тыс. гривен (но ее планируют поднять до 600 тыс. гривен), но Ощадбанк имеет особый статус, прописанный в ст. 57 закона "О банках и банковской деятельности". Благодаря этому государство гарантирует вклады физических лиц в Ощадбанке в полном объеме.

В связи с этим учреждение не является участником Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и не отчисляет ему регулярные сборы, за счет которых выплачивают вклады в ликвидируемых банках.

Законопроект предусматривает получение Ощадбанком статуса участника ФГВФЛ.

Размер первоначального сбора для Ощадбанка установлен на уровне 1% от регулятивного капитала.

Регулярный сбор будет уплачиваться банком только из расчета базовой годовой ставки, без дифференцированных сборов.

Экономическим основанием для распространения на Ощадбанк единой для всех банков системы гарантирования депозитов является будущая приватизация. Миноритарным акционером государственного банка должен стать международный инвестор, поэтому сохранение полной госгарантии не представляется возможным.

Разговоры об отмене государственной гарантии в Ощадбанке ведутся по меньшей мере с 2015 года.

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