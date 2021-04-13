Северодонецкий Азот в I квартале увеличил выпуск удобрений на 67%

Северодонецкий Азот в I квартале увеличил выпуск удобрений на 67%

В первом квартале 2021 года Северодонецкий "Азот" выпустил 265,62 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В частности, предприятием выпущено 128,47 тыс. тонн аммиачной селитры, 119,6 тыс. тонн карбамида, 150 тонн аммиака водного технического, 17,4 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).

Кроме того, предприятие выпустило 147, 81 тыс. тонн аммиака, 1,59 тыс. тонн диоксида углерода жидкого, 20,17 тыс. метров куб. кислорода медицинского газообразного в баллонах.

"В первом квартале рост производства составил 67%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Нам удалось увеличить загрузку производственных мощностей с 30% до 50%. Дальнейший рост объемов производства будет зависеть от уровня спроса на минеральные удобрения и от того, каким образом будет МКМТ решен вопрос с ограничением импорта азотных удобрений в Украину. Если импорт ограничат через квоты, мы сможем загружать цеха и демонстрировать рост объемов производства", – подчеркнул Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

В 2020 году на "Азоте" был полностью восстановлен полный производственный цикл – возобновлено производство собственного аммиака и начат выпуск на его основе аммиачной селитры, карбамида, КАС. Это позволило загрузить производственные мощности примерно на треть. Сегодня на предприятии работают два цеха аммиака (1-А и 1-Б), цех производства карбамида, одно отделение цеха производства карбамида-2, цех производства аммиачной селитры, цех производства азотной кислоты. До восстановления полного цикла в работу на привозном аммиаке включались отдельные подразделения. Некоторые цеха предприятия находились в простое более 7 лет из-за боевых действий в регионе, отсутствия надежного электроснабжения от двух источников, поврежденной инфраструктуры.

В 1 квартале 2020 года было выпущено 180,21 тыс. тонн удобрений. В частности, 141,61 тыс. тонн аммиачной селитры, 32,03 тыс. тонн карбамида, 2,81 тыс. тонн аммиака водного технического, 3,76 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).

В 2020 году предприятие выпустило 843,16 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе, 444,38 тыс. тонн аммиачной селитры, 352,04 тыс. тонн карбамида, 4,42 тыс. тонн аммиака водного технического, 42,32 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
В Украине продадут государственные хлебокомбинатыВ Украине продадут государственные хлебокомбинаты
Блок рекламы


Похожие новости
Китай ударно наращивает выпуск алюминияКитай ударно наращивает выпуск алюминия
Иран увеличил производство прокатаИран увеличил производство проката
Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%
Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%
Китай нарастил выпуск рафинированного цинкаКитай нарастил выпуск рафинированного цинка
В I квартале 2021 года крупный бизнес уплатил 53,7 млрд грн налоговВ I квартале 2021 года крупный бизнес уплатил 53,7 млрд грн налогов
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 44 %. Пандемия компании идёт на пользуВыручка Foxconn в первом квартале выросла на 44 %. Пандемия компании идёт на пользу
В марте украинцы увеличили продажу наличной валютыВ марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
В Корее будут выпускать прокат с антивирусным покрытиемВ Корее будут выпускать прокат с антивирусным покрытием
В 2020 году в мире увеличился объем мощностей возобновляемой энергетикиВ 2020 году в мире увеличился объем мощностей возобновляемой энергетики
Последние новости
Подгружаем последние новости